Грозовые дожди и шквалы прогнозируются завтра по Одессе и области

17:40 / 23.06.2017

ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Грозовые дожди, град и шквалы прогнозируются завтра, 24 июня, по Одессе и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей.

По информации департамента, на завтра синоптики прогнозируют по Одессе кратковременные дожди с грозами и градом. Во время грозы шквалы 15-20 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение.