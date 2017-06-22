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Грозовые дожди и шквалы прогнозируются завтра по Одессе и области
17:40 / 23.06.2017
ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Грозовые дожди, град и шквалы прогнозируются завтра, 24 июня, по Одессе и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей.
По информации департамента, на завтра синоптики прогнозируют по Одессе кратковременные дожди с грозами и градом. Во время грозы шквалы 15-20 м/с.
Объявлено штормовое предупреждение.
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