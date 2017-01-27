Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области

14:02 / 22.06.2017

ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено на завтра, 23 июня, по Одессе и местами по области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, ночью и днем 23 июня местами по области, вечером по Одессе ожидается гроза, при грозе шквал 15-20 м/с, град.

Объявлено штормовое предупреждение.

Температура воздуха ночью — плюс 16-18 градусов, днем до 28. Температура морской воды 18-19 градусов.