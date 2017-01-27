|
русская версия | english version
|
|
Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области
14:02 / 22.06.2017
ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено на завтра, 23 июня, по Одессе и местами по области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, ночью и днем 23 июня местами по области, вечером по Одессе ожидается гроза, при грозе шквал 15-20 м/с, град.
Объявлено штормовое предупреждение.
Температура воздуха ночью — плюс 16-18 градусов, днем до 28. Температура морской воды 18-19 градусов.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
18:37 22.06.2017
17:31 22.06.2017
17:24 22.06.2017
16:41 22.06.2017
16:17 22.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.684
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»