Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области

13:00 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 21 июня, во второй половине дня по Одессе, местами по области ожидается гроза, при грозе шквал — объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцента Чёрного и Азовского морей.

По данным синоптиков, 21 июня по г. Одессе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквалы — 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем — до плюс 29 градусов. Температура морской воды 16-17 градусов.