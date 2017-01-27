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Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области
13:00 / 20.06.2017
ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 21 июня, во второй половине дня по Одессе, местами по области ожидается гроза, при грозе шквал — объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцента Чёрного и Азовского морей.
По данным синоптиков, 21 июня по г. Одессе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквалы — 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем — до плюс 29 градусов. Температура морской воды 16-17 градусов.
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