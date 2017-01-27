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Погода




«На этой неделе воздух в Одессе прогреется до 28 градусов», — Гидрометцентр
13:41 / 06.06.2017

ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в первой половине этой недели в Одессе ожидается преимущественно сухая и тёплая погода, воздух прогреется до 28 градусов, а начиная с четверга возможны дожди с грозами, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по прогнозам синоптиков, в среду, 7 июня, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем — плюс 24-26. Температура морской воды 17-18 градусов.

В четверг, 8 июня, — переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура ночью — плюс 13-18 градусов, днем 23-28 тепла.

В пятницу, 9 июня, ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с, ночью во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура ночью — плюс 13-18 градусов, днем 23-28 тепла.

В субботу, 10 июня, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью 12-17 градусов, днем — плюс 23-28.

В воскресенье, 11 июня, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха — 12-17 градусов, днем до плюс 28 градусов.

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Артём Филипенко
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