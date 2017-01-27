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На завтра по Одессе и области сохраняется штормовое предупреждение
15:47 / 31.05.2017
ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено на завтра, 1 июня, по Одессе и области — ожидается кратковременный дождь, гроза, во время грозы шквалистые порывы ветра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Так, по прогнозам синоптиков, 1 июня по Одессе и области ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью во время грозы шквалы 15-20 м/с.
Объявлено штормовое предупреждение.
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