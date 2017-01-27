Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области

14:04 / 30.05.2017

ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено на 31 мая по Одессе и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Так, по прогнозам синоптиков, днем 31 мая по Одессе и области ожидается гроза, во время грозы шквал 15-20 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение.