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«На этой неделе в Одессе, наконец, потеплеет по-летнему», — Гидрометцентр
14:57 / 29.05.2017

ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на начавшейся неделе в Одессе ожидается преимущественно солнечная погода, однако в среду и четверг возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до 29 градусов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Так, по данным Гидрометцентра, во вторник, 30 мая, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем 23-25 тепла. Температура морской воды 15-16 градусов.

В среду, 31 мая, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, местами шквал во время грозы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем до плюс 29 градусов.

В четверг, 1 июня, прогнозируется переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 24-29.

В пятницу и субботу, 2-3 июня, существенных осадков не ожидается. Ночная температура — плюс 10-15 градусов, днем 22-27 тепла.

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