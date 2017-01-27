«На этой неделе воздух в Одессе прогреется до 26 градусов, временами возможны дожди», — Гидрометцентр

15:33 / 22.05.2017

ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на начавшейся неделе воздух в Одессе прогреется до 26 градусов, временами возможны дожди, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.

Так, по прогнозам Гидрометцентра, во вторник, 23 мая, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 10-12 градусов, днем 18-20 тепла. Температура морской воды 14-15 градусов.

В среду, 24 мая, прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью — 7-12 градусов, днем плюс 21-26, в прибрежной зоне 16-18 градусов тепла.

В четверг, 25 мая, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 9-14, днем 21-26 градусов, в прибрежной зоне по-прежнему плюс 16-18.

В пятницу, 26 мая, также ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Температура воздуха ночью 9-14 градусов, днем — 19-24 тепла.

В субботу, 27 мая, днём синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью — плюс 9-14 градусов, днем — 19-24 тепла.