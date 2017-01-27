Летней жары на этой неделе Гидрометцентр не обещает

12:38 / 15.05.2017

ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на начавшейся неделе в Одессе лишь временами возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до 19-21 градуса тепла, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.

Так, согласно прогнозу, во вторник, 16 мая, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью воздуха 11-13 градусов тепла, днем — плюс 19-21. Температура морской воды 11-12 градусов.

В среду, 17 мая, будет облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью — 7-12 градусов тепла, днем плюс 14-19.

В четверг, 18 мая, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 7-12, днем 14-19 градусов.

В пятницу и субботу, 19-20 мая, существенных осадков не ожидается. Ночная температура составит 8-13 градусов, днем воздух прогреется до 15-20 градусов тепла.