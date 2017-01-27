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Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области
13:04 / 11.05.2017
ОДЕССА, 11 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение в связи с усилением ветра объявлено на завтра, 12 мая, по Одессе и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует на завтра, 12 мая, по Одессе переменную облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью — плюс 10-12, днем 16-18 градусов тепла.
Температура морской воды 11-12 градусов.
В связи с ожидаемыми порывами ветра объявлено штормовое предупреждение.
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