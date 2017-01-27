Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области

13:04 / 11.05.2017

ОДЕССА, 11 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение в связи с усилением ветра объявлено на завтра, 12 мая, по Одессе и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует на завтра, 12 мая, по Одессе переменную облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью — плюс 10-12, днем 16-18 градусов тепла.

Температура морской воды 11-12 градусов.

В связи с ожидаемыми порывами ветра объявлено штормовое предупреждение.