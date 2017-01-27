|
русская версия | english version
|
|
«Дожди с грозами пройдут на этой неделе в Одессе», — Гидрометцентр
13:26 / 10.05.2017
ОДЕССА, 10 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на этой неделе в Одессе и области ожидаются дожди с грозами, воздух прогреется до 23 градусов тепла, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.
Так, по прогнозу Гидрометцентра, в четверг, 11 мая, по Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем — плюс 14-16 градусов.
По области ночью 3-8 градусов тепла, заморозок на поверхности почвы и местами в воздухе 0-3 градуса. На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
В пятницу, 12 мая, также прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью — 8-13 градусов тепла, днем — плюс 16-21.
В субботу, 13 мая, будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью 10-15 тепла, днем — плюс 18-23 градуса.
В воскресенье, 14 мая, ожидается дождь, ночью и утром местами сильный. Ночная температура воздуха — плюс 10-15 градусов, днем 15-20 тепла.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:58 10.05.2017
17:48 10.05.2017
17:44 10.05.2017
17:21 10.05.2017
16:48 10.05.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.015
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»