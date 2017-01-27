«Дожди с грозами пройдут на этой неделе в Одессе», — Гидрометцентр

13:26 / 10.05.2017

ОДЕССА, 10 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на этой неделе в Одессе и области ожидаются дожди с грозами, воздух прогреется до 23 градусов тепла, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.

Так, по прогнозу Гидрометцентра, в четверг, 11 мая, по Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем — плюс 14-16 градусов.

По области ночью 3-8 градусов тепла, заморозок на поверхности почвы и местами в воздухе 0-3 градуса. На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

В пятницу, 12 мая, также прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью — 8-13 градусов тепла, днем — плюс 16-21.

В субботу, 13 мая, будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью 10-15 тепла, днем — плюс 18-23 градуса.

В воскресенье, 14 мая, ожидается дождь, ночью и утром местами сильный. Ночная температура воздуха — плюс 10-15 градусов, днем 15-20 тепла.