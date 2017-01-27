«На этой неделе в Одессе ожидается до 24 градусов тепла», — Гидрометцентр

14:23 / 03.05.2017

ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на этой неделе воздух в Одессе прогреется до 24 градусов тепла, по области — до 27, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.

Так, по прогнозу Гидрометцентра, в четверг, 4 мая, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем — плюс 22-24 градуса, по области — до плюс 27. Температура морской воды 13-14 градусов.

В пятницу, 5 мая, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13 тепла, днем — плюс 19-24 градуса.

В субботу, 6 мая, прогнозируется также переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем — плюс 19-24 градуса.

В воскресенье, 7 мая, местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 9-14 градусов, днем — плюс 17-22.