«На этой неделе в Одессе сохранятся ночные заморозки», — Гидрометцентр

13:48 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей на начавшейся неделе в Одессе воздух прогреется до 20 градусов тепла, однако ночами ещё сохранятся заморозки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.

Прогноз погоды по Одессе и области на 25-29 апреля

Так, по прогнозу Гидрометцентра, во вторник, 25 апреля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-4 градуса тепла, днем — плюс 10-12 градусов. По области ночью местами заморозки 0-2 градуса, днем — плюс 15-20, в прибрежной зоне 10-12 градусов тепла.

В среду, 26 апреля, в Одессе прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Утром местами туман. Температура ночью 3-8 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозок 0-2 градуса. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов тепла, в прибрежной зоне — плюс.

В четверг, 27 апреля, будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 3-8 градусов, днем — до 15-20 градусов тепла.

В пятницу, 28 апреля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 4-9 градусов тепла, днем 17-22 градуса, в прибрежной зоне — плюс 12-14.

В субботу, 29 апреля, местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем — плюс 16-21.