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Синоптики прогнозируют в ближайшее 2 часа усиление ветра по Одесской области
13:46 / 21.04.2017
ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По Одесской области объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым в ближайшие 1-2 часа усилением северо-восточного ветра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил штормовое предупреждение: в ближайшие 1-2 часа по Одесской области ожидается дальнейшее усиление северо-восточного ветра до 25-30 м/с.
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