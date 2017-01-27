Одесса > Новости > Метео Синоптики прогнозируют в ближайшее 2 часа усиление ветра по Одесской области 13:46 / 21.04.2017 ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По Одесской области объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым в ближайшие 1-2 часа усилением северо-восточного ветра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил штормовое предупреждение: в ближайшие 1-2 часа по Одесской области ожидается дальнейшее усиление северо-восточного ветра до 25-30 м/с. версия для печати