Одесса > Новости > Метео Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области 13:39 / 20.04.2017 ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено по Одессе и области на 21 апреля — ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, синоптики прогнозируют ночью и утром 21 апреля по Одессе и области сильные осадки, по области местами очень сильные, налипание мокрого снега, метель, гололед. Видимость при осадках — 200-500 м. Ветер северо-восточный, 19-24 м/с, местами порывы 25-27 м/с, днем северный 15-20 м/с. Температура в городе ночью 0-2 градуса тепла, днем — плюс 4-6 градусов. версия для печати