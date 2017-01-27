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Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области
13:39 / 20.04.2017
ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено по Одессе и области на 21 апреля — ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, синоптики прогнозируют ночью и утром 21 апреля по Одессе и области сильные осадки, по области местами очень сильные, налипание мокрого снега, метель, гололед. Видимость при осадках — 200-500 м.
Ветер северо-восточный, 19-24 м/с, местами порывы 25-27 м/с, днем северный 15-20 м/с. Температура в городе ночью 0-2 градуса тепла, днем — плюс 4-6 градусов.
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