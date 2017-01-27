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Погода




«По Одесской области завтра местами ожидается метель и налипание мокрого снега», — Гидрометцентр
15:36 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 20 апреля, по Одессе и области ожидаются сильные осадки, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами по области метель и налипание мокрого снега, заморозки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на информацию синоптиков.

По прогнозам Гидрометцентра, 20 апреля по г. Одессе ожидается облачная погода. Осадки, утром и днем — сильные. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем — 3-5 градусов тепла.

По Одесской области также прогнозируются осадки. Утром и днем — сильные, местами метель, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Температура ночью и днем — 2-7 градусов тепла, местами до 2 градусов мороза.

На автодорогах области местами видимость во время осадков 500-1000 м.

Объявлено штормовое предупреждение.

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Артём Филипенко
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