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Погода




«По Одессе и области прогнозируются заморозки и порывы северного ветра», — Гидрометцентр
13:55 / 18.04.2017

ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На этой неделе по Одессе и области прогнозируются заморозки и порывы северного ветра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на информацию Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, в среду, 19 апреля, по Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков; порывы северного ветра 15-20 м/с. Ночью и утром местами по Одесской области заморозки — 0-2 градуса. По Одессе температура воздуха ночью — 3-5 градусов тепла, днем — плюс 9-11 градусов.

В четверг, 20 апреля, прогнозируется облачная погода. Дождь, местами сильный. Ветер восточный, 12-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем — 2-7 градусов тепла.

В пятницу, 21 апреля, также будет облачно. Ожидаются осадки, ночью местами сильные. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью — до 3 градусов мороза, местами до 3 тепла, днем 2-7 градусов тепла.

На выходных, 22-23 апреля, ожидаются небольшие осадки. В субботу, 22 апреля, ночью 0-3 градуса мороза, днем — 4-9 тепла. В воскресенье, 23 апреля, ночью ожидается до 5 градусов, днем — плюс 7-12 градусов.

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Артём Филипенко
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