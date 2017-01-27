«На этой неделе в Одессе ожидаются дневные температуры воздуха до 5 градусов тепла», — Гидрометцентр

15:55 / 13.02.2017

ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На этой неделе в Одессе ожидается небольшой потепление — днем температура воздуха будет подниматься до 1-6 градусов тепла, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз синоптиков.

Так, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 14 февраля, в Одессе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 6-8 градусов мороза, днем от 0 до 2 мороза. На автодорогах области утром дымка видимость 1-2 км.

В среду и четверг, 15-16 февраля, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла.

В пятницу, 17 февраля, осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью — минус 5-10 градусов, днем — до плюс 5.

В субботу, 18 февраля, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — плюс 1-6 градусов.