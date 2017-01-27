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10 февраля по Одессе и области сохранятся гололед и гололедица
13:09 / 09.02.2017
ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 10 февраля по Одессе и области сохранятся гололед и гололедица, в связи с чем сохраняется и штормовое предупреждение, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз синоптиков.
Так, 10 февраля по г. Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Гололед, гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 9-11 градусов мороза, днем 2-4 градуса мороза. На автодорогах области гололедица, видимость хорошая.
В субботу и воскресенье, 11-12 февраля, также ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 7-12 градусов мороза, днем 1-6 мороза.
В начале следующей недели, 13-14 февраля, существенных осадков не ожидается. Температура ночью 7-12 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.
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