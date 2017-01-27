«Существенных осадков в Одессе в ближайшие два дня не прогнозируется», — Гидрометцентр

16:19 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По уточнённому прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 9-10 февраля по Одессе существенных осадков не ожидается, однако сохранятся порывы ветра и гололедица, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, ночью и утром 9 февраля по Одессе, днем местами по области, сохранятся порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с, гололед и гололедица. При этом будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура ночью 8-10 градусов мороза, днем 2-4 градуса мороза.

В пятницу, 10 февраля, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью — минус 10-15 градусов, днем 3-8 градусов мороза.

В субботу, 11 февраля, местами пройдёт небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночная температура — 7-12 градусов мороза, днем — минус 1-6 градусов.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», ранее синоптики прогнозировали, что Одессу в середине недели накроют сильные снегопады и метели.