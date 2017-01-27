|
русская версия | english version
|
|
«Существенных осадков в Одессе в ближайшие два дня не прогнозируется», — Гидрометцентр
16:19 / 08.02.2017
ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По уточнённому прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 9-10 февраля по Одессе существенных осадков не ожидается, однако сохранятся порывы ветра и гололедица, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, ночью и утром 9 февраля по Одессе, днем местами по области, сохранятся порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с, гололед и гололедица. При этом будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура ночью 8-10 градусов мороза, днем 2-4 градуса мороза.
В пятницу, 10 февраля, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью — минус 10-15 градусов, днем 3-8 градусов мороза.
В субботу, 11 февраля, местами пройдёт небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночная температура — 7-12 градусов мороза, днем — минус 1-6 градусов.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», ранее синоптики прогнозировали, что Одессу в середине недели накроют сильные снегопады и метели.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:41 08.02.2017
17:37 08.02.2017
17:16 08.02.2017
16:31 08.02.2017
15:45 08.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»