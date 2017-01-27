«8-10 февраля по Одессе и области ожидаются сложные погодные условия», — Гидрометцентр

13:58 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Одессы и области 8-10 февраля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.

Так, по прогнозам Гидрометцентра, в связи с перемещением арктического воздуха на юг Украины, 8-10 февраля по Одессе и Одесской области ожидаются сложные погодные условия: снег, местами сильный, на дорогах гололедица, порывистый ветер 15-20 м/с при снижении температуры воздуха до 10-15 градусов мороза в ночное время. Объявляется штормовое предупреждение.

Завтра, 7 февраля, по городу ожидается облачная погода. Ночью небольшие осадки, днем умеренные осадки. Слабый гололед, гололедица. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В среду, 8 февраля, в Одессе и области будет пасмурно. Прогнозируется снег, местами сильный, метель, на юге области осадки при плюсовой температуре, гололед, гололедица. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью — от 5 до 10 градусов мороза, днем местами от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В четверг, 9 февраля, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — 10-15 градусов мороза, местами 1-6 мороза, днем — минус 2-7 градусов.

В пятницу и субботу, 10-11 февраля, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до 16 градусов мороза, днем — 2-7 градусов мороза.