«На этой неделе в Одессе сохранятся ночные морозы до минус 8-11 градусов», — Гидрометцентр

14:15 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на начавшейся неделе в Одессе сохранятся ночные морозы до минус 8-11 градусов, осадков не ожидается, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.

Так, по прогнозу Гидрометцентра, завтра, 31 января, по Одессе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днем — от 0 до минус 2 градусов. На автодорогах области видимость хорошая.

В среду, 1 февраля, ожидается переменная облачность. Утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью — минус 3-8 градусов, днем от 0 до плюс 5 градусов.

В четверг, 2 февраля, также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночная температура — 3-8 градусов мороза, днем воздух прогреется до 5 градусов тепла.

В пятницу и субботу, 3-4 февраля, существенных осадков не ожидается. Температура ночью — от 0 до 5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.