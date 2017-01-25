Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области

14:37 / 25.01.2017

ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение в связи с ожидаемым усилением ветра объявлено на завтра по Одессе и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, днем 26 января по Одессе и местами по Одесской области ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Температура воздуха ночью в Одессе опустится до 6-8 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза.