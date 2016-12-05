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Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и области
13:24 / 24.01.2017
ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение в связи с ожидаемым усилением ветра объявлено на завтра по Одессе и области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Так, по прогнозам синоптиков, днем 25 января по Одессе и местами по Одесской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
В Одессе в этот день будет облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
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Сергей Гриневецкий
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