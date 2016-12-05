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Погода




«На этой неделе в Одессе снова ожидается небольшой снег при ночных температурах до минус 17», — Гидрометцентр
13:49 / 23.01.2017

ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на этой неделе в Одессе снова ожидается небольшой снег, к концу недели ночные температуры опустятся до 12-17 градусов мороза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз синоптиков.

Так, по прогнозам Гидрометцентра, во вторник, 24 января, в Одессе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.

В среду, 25 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки. Ветер северо-западный 9-14 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-6 градусов, днем от 1 градуса мороза до 4 тепла.

В четверг, 26 января, также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 6-11 градусов мороза, днем — минус 3-8 градусов.

В пятницу, 27 января, существенных осадков не прогнозируется. Ночная температура опустится до 12-17 градусов мороза, днем ожидается 4-9 градусов мороза.

В субботу, 28 января, в Одессе местами пройдёт снег. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов мороза, днем — минус 1-6 градусов.

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