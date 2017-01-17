Штормовое предупреждение в связи с усилением ветра объявлено на завтра по Одессе и области

13:35 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено на завтра, 18 января, по Одессе и области в связи с прогнозируемым усилением северо-восточного ветра до 15-20 м/с, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Так, по прогнозам синоптиков, 18 января по г. Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью — 6-8 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза.

На автодорогах области видимость хорошая.

В связи с усилением ветра объявлено штормовое предупреждение.