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Погода




Штормовое предупреждение в связи с усилением ветра объявлено на завтра по Одессе и области
13:35 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено на завтра, 18 января, по Одессе и области в связи с прогнозируемым усилением северо-восточного ветра до 15-20 м/с, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Так, по прогнозам синоптиков, 18 января по г. Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью — 6-8 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза.

На автодорогах области видимость хорошая.

В связи с усилением ветра объявлено штормовое предупреждение.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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