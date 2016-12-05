«Снегопад в Одессе продолжится 7 и 8 января», — Гидрометцентр

13:23 / 06.01.2017

ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 7-8 января по Одессе и по Одесской области сохранится сильная метель и снежные заносы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.

Так, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение суток 7 января по Одессе и по Одесской области сохранится сильная метель, снежные заносы, на дорогах снежный накат. Видимость во время осадков 100-500 м. Ветер северный 19-24 м/с, ночью порывы 25-27 м/с. Температура воздуха ночью — минус 14-16, днем 10-12 градусов мороза; по области — до минус 19 градусов.

В воскресенье, 8 января, ожидается облачная погода. Снег, ночью местами сильный, метель, снежный накат. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью — минус 13-18 градусов, днем 10-15 градусов мороза.

В понедельник, 9 января, в Одессе будет облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 13-18 градусов мороза, днем — минус 10-15 градусов.

Во вторник, 10 января, существенных осадков не ожидается. Температура ночью — минус 10-15, местами до 20 градусов мороза, днем 9-14 мороза.

В среду, 11 января, снова местами пройдёт снег. Температура ночью — минус 11-16, днем 5-10 градусов мороза.