Штормовое предупреждение объявлено по Одессе и области на завтра, 6 января

13:12 / 05.01.2017

ОДЕССА, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено по Одессе и области на 6 января — ожидается штормовой ветер и очень сильный снег, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Так, по прогнозам синоптиков, утром и днем 6 января по г. Одессе и области ожидается очень сильный снег, сильная метель, видимость в явлениях 100-500 м, снежный накат, снежные заносы.

Ночью 6 января по Одессе и области ожидается северный ветер 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, днем 19-24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Температура воздуха ночью и днем по Одессе 7-9 градусов мороза, по области — до минус 12 градусов.