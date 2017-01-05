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Штормовое предупреждение объявлено по Одессе и области на завтра, 6 января
13:12 / 05.01.2017
ОДЕССА, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено по Одессе и области на 6 января — ожидается штормовой ветер и очень сильный снег, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Так, по прогнозам синоптиков, утром и днем 6 января по г. Одессе и области ожидается очень сильный снег, сильная метель, видимость в явлениях 100-500 м, снежный накат, снежные заносы.
Ночью 6 января по Одессе и области ожидается северный ветер 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, днем 19-24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
Температура воздуха ночью и днем по Одессе 7-9 градусов мороза, по области — до минус 12 градусов.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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