«Перед Рождеством в Одессе ожидается сильный снег и похолодание», — Гидрометцентр

14:02 / 03.01.2017

ОДЕССА, 03 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей на этой неделе в Одессе ожидается сильный снег и похолодание до 12-17 градусов мороза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на информацию синоптиков.

Так, по прогнозам Гидрометцентра, в среду, 4 января, в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 3-5 тепла. На автодорогах области утром местами туман, видимость 500-1000 м.

В четверг, 5 января, будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, гололедица.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-5 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В пятницу, 6 января, в Одессе будет облачно. Ожидается снег, утром и днем местами сильный, метель, снежный накат, видимость во время осадков местами 200-500 м. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем — от 6 до 11 градусов мороза.

В субботу и воскресенье, 7-8 января, также будет пасмурно и продолжит идти снег. Температура ночью составит 12-17 градусов мороза, днем — минус 8-13.