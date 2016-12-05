ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




«Перед Рождеством в Одессе ожидается сильный снег и похолодание», — Гидрометцентр
14:02 / 03.01.2017

ОДЕССА, 03 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей на этой неделе в Одессе ожидается сильный снег и похолодание до 12-17 градусов мороза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 января, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на информацию синоптиков.

Так, по прогнозам Гидрометцентра, в среду, 4 января, в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 3-5 тепла. На автодорогах области утром местами туман, видимость 500-1000 м.

В четверг, 5 января, будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, гололедица.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-5 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В пятницу, 6 января, в Одессе будет облачно. Ожидается снег, утром и днем местами сильный, метель, снежный накат, видимость во время осадков местами 200-500 м. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем — от 6 до 11 градусов мороза.

В субботу и воскресенье, 7-8 января, также будет пасмурно и продолжит идти снег. Температура ночью составит 12-17 градусов мороза, днем — минус 8-13.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
16:28 04.01.2017
Въезд большегрузного транспорта на территорию Одессы с 6 января будет ограничен
16:04 04.01.2017
«Все службы Одессы приведены в готовность №1», — Орловский
15:40 04.01.2017
Первый вице-мэр выступил с обращением к одесситам в связи с ожидаемым ухудшением погоды
14:41 04.01.2017
«Морские порты Украины в 2016 году переработали 132 миллиона тонн грузов», — АМПУ
14:08 04.01.2017
Ледовая кампания объявлена в Херсонском порту


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009