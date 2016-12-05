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«В новогоднюю ночь в Одессе снега не ожидается», — Гидрометцентр
14:56 / 30.12.2016
ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в новогоднюю ночь в Одессе существенных осадков не ожидается, температура воздуха — 3-5 градусов мороза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.
Так, по прогнозу Гидрометцентра, вечером 31 декабря по Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура воздуха —3-5 градусов мороза.
1-2 января в городе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2 января юго-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 1-6 тепла.
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Сергей Гриневецкий
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