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Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и местами по области
14:48 / 28.12.2016
ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено на завтра, 29 декабря, по Одессе и местами по области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил штормовое предупреждение: утром и днем 29 декабря по Одессе и местами по области ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с.
Ночью без существенных осадков, днем возможны небольшие осадки. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем 0-2градуса тепла.
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Сергей Гриневецкий
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