Одесса > Новости > Метео Штормовое предупреждение объявлено на завтра по Одессе и местами по области 14:48 / 28.12.2016 ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Штормовое предупреждение объявлено на завтра, 29 декабря, по Одессе и местами по области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 28 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил штормовое предупреждение: утром и днем 29 декабря по Одессе и местами по области ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с. Ночью без существенных осадков, днем возможны небольшие осадки. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем 0-2градуса тепла. версия для печати