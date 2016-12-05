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Погода




«31 декабря в Одессе ожидается снег и небольшой мороз», — Гидрометцентр
15:07 / 26.12.2016

ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в последний день 2016 года в Одессе ожидается снег и небольшой мороз, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные синоптиков.

Так, по прогнозу Гидрометцентра, во вторник, 27 декабря, в Одессе будет облачно с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки. Ветер юго-западный, днем западный 9-14 м/с. Температура ночью от нуля до 2 градусов мороза, днем 2-4 градуса тепла. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500, гололедица.

В среду, 28 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки, ночью и утром гололедица. Ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 1-6 тепла.

В четверг, 29 декабря, также прогнозируется переменная облачность. Местами небольшие осадки, ночью и утром гололедица. Ветер северный 9-14 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.

В пятницу, 30 декабря, ожидается пасмурная погода, местами снег. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем от 4 мороза до 1 градуса тепла.

В субботу, 31 декабря, прогнозируется переменная облачность. Местами снег. Температура воздуха ночью — минус 3-8 градусов, днем от 4 мороза до 1 градуса тепла.

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