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Туман сохранится в Одессе и области до конца дня
11:05 / 23.12.2016
ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, туман сохранится в Одессе и области до конца дня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на информацию синоптиков.
Так, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, до конца дня 23 декабря по Одессе и местами по Одесской области сохранится туман. Видимость на дорогах — 200-500 метров.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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