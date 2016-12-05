Туман сохранится в Одессе и области до конца дня

11:05 / 23.12.2016

ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, туман сохранится в Одессе и области до конца дня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на информацию синоптиков.

Так, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, до конца дня 23 декабря по Одессе и местами по Одесской области сохранится туман. Видимость на дорогах — 200-500 метров.