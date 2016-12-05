ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




Туман сохранится в Одессе и области до конца дня
11:05 / 23.12.2016

ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, туман сохранится в Одессе и области до конца дня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на информацию синоптиков.

Так, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, до конца дня 23 декабря по Одессе и местами по Одесской области сохранится туман. Видимость на дорогах — 200-500 метров.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
13:19 23.12.2016
Облсовет принял изменения в бюджет области на 2016 год
11:56 23.12.2016
Облсовет принял за основу проект переноса Областного центра социально небезопасных болезней за черту города
11:41 23.12.2016
Глава облсовета отчитался о своей деятельности за год
10:35 23.12.2016
292 уголовных производства зарегистрировали с начала года следователи ГФС области
10:29 23.12.2016
Открылась сессия Одесского областного совета


© 2005—2016 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2016 S&A design team / 0.213