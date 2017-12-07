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Открыта продажа билетов на 6 дополнительных новогодне-рождественских поездов одесского направления
09:15 / 14.12.2017
ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на 13 декабря «Укрзализныця» открыла продажу билетов на 29 дополнительных новогодне-рождественских поездов, в том числе 6 — на одесском направлении, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в пресс-центре «УЗ».
По информации пресс-центра, уже открыта продажа на 29 дополнительных поездов в наиболее популярных направлениях. Традиционно самым популярным зимним направлением является западное.
Так, назначены дополнительные поезда: №258/257 «Одесса – Львов» (будет отправляться 22 декабря — 10 января ежедневно, кроме 31 декабря, 6 января, в обратном направлении 23 декабря — 11 января ежедневно, кроме 1, 7 января); №136/135 «Черновцы — Белгород-Днестровский» (будет отправляться 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, в обратном направлении 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января).
Также назначены ещё 4 поезда на одесском направлении: №223/224 «Киев – Одесса» (будет отправляться 30, 31 декабря, 8 января, в обратном направлении 30 декабря, 1, 8 января); №270/269 «Одесса – Харьков» (будет отправляться 22, 27, 29 декабря, 1, 5, 7, 9 января, в обратном направлении 23, 28, 30 декабря, 2, 6, 8, 10 января); №63/64 «Днепр – Одесса» (будет отправляться 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, в обратном направлении 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января); №92/91 «Константиновка – Одесса» (будет отправляться 23, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января, в обратном направлении 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января).
Работа по назначению дополнительных поездов продолжается.
Билеты можно приобрести в билетных кассах и в системе онлайн-продажи билетов.
В пресс-службе добавили, что во избежание спекуляций билетами «Укрзализныця» на период с 12 декабря 2017 г. до 14 января 2018 г. приостанавливает возврат средств за приобретённые онлайн билеты через интернет.
Вернуть деньги за оформленные электронные проездные документы в период действия моратория можно в билетных кассах железнодорожных вокзалов Украины.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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