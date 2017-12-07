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Одесский аэропорт опроверг информацию о предстоящем закрытии на время строительства новой ВПП
17:25 / 13.12.2017

ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесском аэропорту опровергли информацию о якобы предстоящем закрытии на время строительства новой взлетно-посадочной полосы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщила консультант по маркетингу ООО «Международный аэропорт «Одесса»» Евгения Пырикова, «В связи с распространяемой в СМИ информацией о том, что в 2018 году планируется приостановка работы Международного аэропорта «Одесса», связанная с началом строительства новой взлетно-посадочной полосы, сообщаем, что согласно утвержденному проекту реконструкции и строительства аэродромного комплекса аэропорта, не предусмотрено каких-либо эксплуатационных ограничений в работе действующей взлетно-посадочной полосы, и тем более ее закрытия.

Таким образом, в период проведения строительных работ на аэродроме Международный аэропорт «Одесса» продолжит свою работу в штатном режиме».

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Мнения
Артём Филипенко
Прорыв или иллюзия прорыва? или О венской встрече по приднестровскому урегулированию
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

 
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