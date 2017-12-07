Модернизированный поезд планируют запустить на маршруте «Одесса – Кишинев»

17:32 / 12.12.2017

ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ближайшее время на межгосударственном маршруте «Одесса – Кишинев» будет курсировать модернизированный поезд, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 12 декабря, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, сообщение между Одессой и Кишиневом вскоре будет обеспечивать модернизированный дизель-поезд с повышенными параметрами комфортности.

Как сообщил руководитель Управления транспортно-коммуникационной инфраструктуры Одесской ОГА маршруте Одесса-Кишинев Юрий Кононенко, «В июле Максим Степанов вместе с главой Миссии ЕС по приграничной помощи Украине и Молдове Эндрю Тесорьером провели встречу с руководством железной дороги Молдовы и «Укрзализныци». Это были длительные переговоры — ведь вопрос пробуксовывало с 2013 года. По результатам вышли на согласование коэффициента индексации билетной части межгосударственного пассажирского тарифа по Украине в размере 1.7. Благодаря этому стала возможна модернизация поезда».

Сейчас документы находятся в Министерстве инфраструктуры на согласовании. В прошлом месяце губернатор обратился к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну с просьбой скорейшего решения вопроса утверждения коэффициента.

Модернизированный современный дизель-поезд с повышенными параметрами комфортности для пассажиров будет обеспечен кондиционерами, системой видеонаблюдения, Wi-Fi и др. Также продолжительность путешествия сократится примерно на 40 минут.