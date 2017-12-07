|
|
Модернизированный поезд планируют запустить на маршруте «Одесса – Кишинев»
17:32 / 12.12.2017
ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ближайшее время на межгосударственном маршруте «Одесса – Кишинев» будет курсировать модернизированный поезд, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 12 декабря, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.
По информации пресс-службы, сообщение между Одессой и Кишиневом вскоре будет обеспечивать модернизированный дизель-поезд с повышенными параметрами комфортности.
Как сообщил руководитель Управления транспортно-коммуникационной инфраструктуры Одесской ОГА маршруте Одесса-Кишинев Юрий Кононенко, «В июле Максим Степанов вместе с главой Миссии ЕС по приграничной помощи Украине и Молдове Эндрю Тесорьером провели встречу с руководством железной дороги Молдовы и «Укрзализныци». Это были длительные переговоры — ведь вопрос пробуксовывало с 2013 года. По результатам вышли на согласование коэффициента индексации билетной части межгосударственного пассажирского тарифа по Украине в размере 1.7. Благодаря этому стала возможна модернизация поезда».
Сейчас документы находятся в Министерстве инфраструктуры на согласовании. В прошлом месяце губернатор обратился к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну с просьбой скорейшего решения вопроса утверждения коэффициента.
Модернизированный современный дизель-поезд с повышенными параметрами комфортности для пассажиров будет обеспечен кондиционерами, системой видеонаблюдения, Wi-Fi и др. Также продолжительность путешествия сократится примерно на 40 минут.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
Loading...
Последние новости:
17:48 12.12.2017
17:41 12.12.2017
16:38 12.12.2017
500 метров гирлянд и 2 тысячи игрушек пошли на украшение новогодних елей у главного въезда на «7 километр»
15:02 12.12.2017
14:41 12.12.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.877
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»