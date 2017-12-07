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ОЖД почти два года не получает от одесских властей компенсации за перевозку льготников
17:11 / 08.12.2017
ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская железная дорога уже два года не получает от городских властей Одессы компенсацию за перевозки льготных категорий пассажиров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 декабря, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзализныця».
По информации пресс-центра, в 2016 году Одесский горсовет задолжал 13,1 млн. грн. за перевозку пассажиров льготных категорий, а за 11 месяцев текущего года долг составляет 13,6 млн. грн.
«Таким образом, два года подряд железная дорога не получает компенсации за перевозку льготников. К тому же региональный филиал «Одесская железная дорога» платит городу Одесса налог за землю в пределах полос отвода, в том числе за 2016 г. уплачено более 10 млн. грн., а за 11 месяцев 2017 — более 7,2 млн. грн.», — заявили в пресс-центре.
При этом железнодорожники отмечают, что за счёт ОЖД, в частности, проводится ряд мероприятий для создания безопасных условий нахождения граждан в районе железнодорожных путей и на станциях, и добавили, что рассчитывают на поддержку Одесской городской власти в этих вопросах.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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