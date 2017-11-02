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Летом из Одессы запустят прямой авиарейс в Барселону
09:59 / 07.12.2017
ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Летом 2018 года из Одессы планируют запустить прямой рейс в Барселону (Испания), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 декабря, в турагентстве Travel SHOP.
По информации турагентства, прямой чартерный рейс авиакомпании Yan Air свяжет Одессу и Барселону уже летом 2018 года.
Старт полетной программы — 2 июня, и далее полёты будут выполняться каждую субботу до 6 октября.
СПРАВКА: Барселона — город в Испании, столица автономной области Каталония и провинции Барселона. Порт на Средиземном море, крупнейший промышленный и торговый центр Испании. Один из важнейших туристических пунктов в европейских маршрутах.
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Сергей Гриневецкий
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