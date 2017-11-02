280 тысяч грузовиков в этом году прошли габаритно-весовой контроль на дорогах области

09:24 / 05.12.2017

ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала года на дорогах области прошли габаритно-весовой контроль около 281 тысячи единиц большегрузного транспорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, с 1 января 2017 года в Одесской области проверено около 281 тыс. транспортных средств, из них более 225 тыс. транспортных средств прошли габаритно-весовой контроль. Для не прошедших контроль «Укртрансбезопасностью» вынесено более 9 тыс. постановлений о применении административно-хозяйственных штрафов на сумму 8 млн. 814 тыс. 840 гривен, из них 4 млн. 505 тыс. гривен уже оплачено.

Начальник Управления транспортно-коммуникационной инфраструктуры Одесской ОГА Юрий Кононенко также добавил: «Летом был запущен пилотный проект: были организованы 4 специализированных площадки для большегрузного транспорта. Это важная составляющая транспортной инфраструктуры, обеспечивающей контроль весовых норм на автомобильном транспорте. Кроме того — это сохранение дорог».

По его словам, штрафплощадки находятся недалеко от пунктов взвешивания (в радиусе 8 км), чтобы водителю было недалеко ехать к ним, а экипаж полиции мог его сопровождать.

«Планируется, что возле пунктов взвешивания будет такая площадка — поскольку транспорт, который нарушил весовые нормы, не имеет права двигаться по дорогам общего пользования. Он должен быть на штрафплощадке до тех пор, пока вес груза не будет приведен к норме (в соответствии с законодательством). При этом, подчеркиваю, что многие пункты весового контроля является передвижными, чтобы недобросовестные перевозчики не могли спланировать их объезд», — сообщил Ю. Кононенко.