|
|
Автобусный маршрут №9 с сегодняшнего дня обслуживает КП «Одесгорэлектротранс»
10:55 / 30.11.2017
ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городской автобусный маршрут №9 с сегодняшнего дня обслуживает коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, в пресс-службе КП «ОГЭТ».
Как отметили в пресс-службе, «В соответствии с временным договором между Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения и КП «Одесгорэлектротранс» №01/63 «Об организации пассажирских перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования» от 24.11.2017 маршрут №9 (проспект Александровский — улица Инглези), режим работы «маршрутное такси», обслуживается с 30.11.2017 КП «Одесгорэлектротранс»».
По данным СМИ, временный договор с КП «ОГЭТ» заключен сроком на три месяца, поскольку все еще продолжается судебная тяжба по итогам конкурса на право обслуживания маршрутов №9 и №223, а срок действия договора с предыдущим перевозчиком уже закончился.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
11:54 30.11.2017
11:16 30.11.2017
10:39 30.11.2017
10:32 30.11.2017
10:01 30.11.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.030
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»