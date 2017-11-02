Автобусный маршрут №9 с сегодняшнего дня обслуживает КП «Одесгорэлектротранс»

10:55 / 30.11.2017

ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городской автобусный маршрут №9 с сегодняшнего дня обслуживает коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, в пресс-службе КП «ОГЭТ».

Как отметили в пресс-службе, «В соответствии с временным договором между Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения и КП «Одесгорэлектротранс» №01/63 «Об организации пассажирских перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования» от 24.11.2017 маршрут №9 (проспект Александровский — улица Инглези), режим работы «маршрутное такси», обслуживается с 30.11.2017 КП «Одесгорэлектротранс»».

По данным СМИ, временный договор с КП «ОГЭТ» заключен сроком на три месяца, поскольку все еще продолжается судебная тяжба по итогам конкурса на право обслуживания маршрутов №9 и №223, а срок действия договора с предыдущим перевозчиком уже закончился.