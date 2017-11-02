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Руководитель гордепартамента транспорта обещал отапливаемые маршрутки и проезжаемые улицы этой зимой
17:44 / 27.11.2017
ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководитель Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько считает, что городу хватит технических средств для ликвидации последствий снежных заносов и обеспечения проезжаемости улиц, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом чиновник заявил сегодня, 27 ноября на пресс-конференции «Готовность коммунальных служб к работе в зимний период в случае ухудшения погодных условий».
Так, по словам директора департамента, ведомство закупило снегоуборочную технику в количестве, позволяющем эффективно бороться со снежными заносами.
Кроме того, сотрудниками департамента совместно с патрульными полицейскими будет проведен ряд совещаний с руководителями предприятий-перевозчиков о принятии мер для безопасности пассажиров и обязательном наличии в каждом автобусе работающей печки для обогрева пассажиров.
А. Илько также добавил, что поступает много нареканий на дорожную разметку. «Однако, в прошлом году было окрашено 15 тысяч метров разметки, а в этом нанесено 45 тысяч метров. И работы будут вестись», — подчеркнул он.
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Сергей Гриневецкий
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