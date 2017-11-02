Транспортники и полиция Одессы отчитались о готовности дорог к зиме

17:34 / 27.11.2017

ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Транспортники и патрульная полиция Одессы отчитались о готовности городских дорог к зиме и способности обеспечить работу транспорта в сложных погодных условиях, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметили участники пресс-конференции «Готовность коммунальных служб к работе в зимний период в случае ухудшения погодных условий», коммунальные службы и патрульные города начали готовиться к борьбе со снежными заносами заранее. Дабы избежать транспортного коллапса в случае резкого ухудшения погодных условий, был проведен целый ряд профилактических мероприятий.

И. о. начальника отдела безопасности Управления патрульной полиции в Одессе Алексей Бернатович рассказал, что во время обследования сотрудниками его ведомства дорожных маршрутов был выявлен ряд недостатков и составлено более 200 протоколов на материально ответственных лиц, 62 материала — на руководителей, отвечающих за состояние и содержание дорог. Так, были выявлены ямы на дрогах, отсутствие разметки и др. На сегодняшний день проведён ряд профилактических мероприятий, проверена готовность коммунслужб и подрядчиков к работе в плохих погодных условиях.

«Высадка и посадка пассажиров должна быть только на специально оборудованных остановках общественного транспорта, что должно обеспечивать безопасность пассажиров. Проверено техническое состояние транспорта. Все автобусы во внерабочее время должны находиться в автопарках, метах своей дислокации», — подчеркнул полицейский.

Директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько, в свою очередь, отметил: «На прошлой неделе при проверке высадки-посадки пассажиров на маршрутные такси было выявлено 53 нарушения. Мы понимаем, что работа должна проводиться и с самим перевозчиками, и с их водителями. Такая работа ведётся. Сегодня мы отрабатываем совместно с полицией и движение транспорта по Новощепному ряду, где постоянная блокировка движения трамваев, а зимой и в непогоду — это тем более опасно. Мы также привлекли к вопросу контроля безопасности специалистов «Укртрансбезпеки» как органа государственного контроля. И такие мероприятия мы будем проводить особенно в осенне-зимний период».