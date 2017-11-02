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«Белорусские троллейбусы для Одессы до сих пор стоят на границе и ждут суда», — мэр
10:51 / 27.11.2017

ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Закупленная для Одессы партия троллейбусов белорусского производства до сих пор стоит на границе и ожидает решения суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 27 ноября, в ходе аппаратного совещания в горсовете сообщил городской голова Геннадий Труханов.

Мэр выразил надежду на то, что «до конца года будет реализован совместный с ЕБРР проект», в рамках которого для Одессы были закуплены 47 троллейбусов.

По его словам, при доставке машин из Беларуси «возникли проблемы на таможне», и 30 числа должно состояться заседание суда по уже поданной апелляции.

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