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«Белорусские троллейбусы для Одессы до сих пор стоят на границе и ждут суда», — мэр
10:51 / 27.11.2017
ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Закупленная для Одессы партия троллейбусов белорусского производства до сих пор стоит на границе и ожидает решения суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 27 ноября, в ходе аппаратного совещания в горсовете сообщил городской голова Геннадий Труханов.
Мэр выразил надежду на то, что «до конца года будет реализован совместный с ЕБРР проект», в рамках которого для Одессы были закуплены 47 троллейбусов.
По его словам, при доставке машин из Беларуси «возникли проблемы на таможне», и 30 числа должно состояться заседание суда по уже поданной апелляции.
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Сергей Гриневецкий
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