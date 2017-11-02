Одесские автоперевозчики снова заговорили о необходимости повышения тарифов

10:39 / 27.11.2017

ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе аппаратного совещания в горсовете сегодня, 27 ноября, снова был поднят вопрос о необходимости повышения тарифов на автоперевозки в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что перевозчики собирались «выйти на акции с плакатами и мокнуть под дождём», но вместо этого, «чтобы не отвлекать людей от работы» было решено пригласить на совещание представителя Ассоциации перевозчиков, чтобы он озвучил позицию автоперевозчиков.

Представляющий Ассоциацию экс-руководитель городского департамента транспорта Валерий Новиков отметил, что в настоящее время у одесских перевозчиков две основные проблемы — это отток водителей и проблемы с подвижным составом. Так, из 1 тыс. 96 имеющихся единиц подвижного состава сегодня на маршруты выходит чуть больше 800 единиц. На ряде маршрутов вообще нет транспорта и перевозчики не подают заявки на обслуживание этих маршрутов — даже на заведомо прибыльные маршруты — из-за отсутствия возможности их обслуживать.

Наблюдает большой отток водителей — многие из них уезжают в Европу, в частности, в Польшу, где зарплаты на порядок выше.

В. Новиков добавил, что в других регионах повышают тарифы, а у нас тариф самый низкий — 27 коп. за 1 км пробега, что приводит также к оттоку транспорта в другие регионы. Необходимость повышения тарифов обусловлена также повышением стоимости топлива, ГСМ и других составляющих.

Представители ассоциации перевозчиков напомнил, что вопрос повышения тарифов обсуждается полтора года — были предоставлены расчеты, согласно которым экономически обоснованный тариф уже тогда составлял более 7 грн. «Перевозчики с пониманием относятся к ситуации», — добавил он.

Городской голова, в свою очередь, добавил, что задача городских властей обеспечить, чтобы «одесситы меньше тратили из семейных бюджетов и получали качественную услугу». Он напомнил о работе городских властей по обеспечению перевозок городских электротранспортом и добавил, что рынок автоперевозок, «к сожалению, был отдан в частные руки и город долгое время этим не интересовался».

«Мы хотим услышать обоснованный тариф и увидеть транспорт, который обеспечит людям качественную услугу», — резюмировал мэр.