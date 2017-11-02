«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда в Одессу на новогодне-рождественские праздники

14:41 / 24.11.2017

ОДЕССА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ПАО «Укрзализныця» назначила на новогодние праздники и Рождество дополнительные поезда и рейсы в популярных направлениях, в том числе на одесском, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 ноября, в пресс-центре «УЗ».

Так, по данным пресс-центра, в целом «Укрзализныця» назначила к праздникам 7 дополнительных поездов.

В частности, будут курсировать дополнительные поезда №223/224 «Киев – Одесса» (из Киева 30 и 31 декабря, из Одессы 30 декабря и 1 января); №63/64 «Днепр – Одесса» (из Днепра 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4, 6 января, из Одессы 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7 января); №258/258 «Одесса – Львов» (из Одессы 22-30 декабря и в 1-5, 7 января, из Львова 23-31, 2-6 января).

В пресс-службе также напомнили, что в ноябре начал курсировать новый поезд №11/12 «Львов – Одесса», а с введением нового графика движения пассажирских поездов на 2017/2018 год (с 10 декабря 2017 г.) начнут курсирование следующие новые поезда №7/8 «Одесса – Харьков» и №26/36 — 35/25 «Одесса — Яремче, Перемышль».