Две трети дорог региона с 1 января перейдут в управление Одесской обладминистрации

10:19 / 24.11.2017

ОДЕССА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 1 января 2018 года 66% дорог Одесского региона будут переданы в управление Одесской областной государственной администрации, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Как сообщил руководитель Управления транспорта Одесской ОГА Юрий Кононенко, с 1 января 66% всех дорог Одесского региона (5 тыс. 530,9 км из 8 тыс. 318 км) перейдут в управление Одесской облгосадминистрации. На их ремонт и содержание из Государственного дорожного фонда Украины выделят около 470 млн. гривен.

«Это небольшая сумма для Одесской области. Поэтому предусмотрено софинансирование из областного и местных бюджетов. При этом Кабмин обещает увеличивать указанную сумму субвенции. Через два года сумма может вырасти до 1 миллиарда гривен на дороги в регионе», — пояснил Ю. Кононенко.

Соответствующая схема финансирование дорог общего пользования местного значения предусмотрена в принятом Законе о создании Государственного дорожного фонда Украины, оговаривающем выделение средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание местных дорог.

СПРАВКА: на данный момент дороги местного значения находятся в сфере управления Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Общая протяженность дорог местного и государственного значения в Одесской области составляет около 8 тыс. 318 км. В том числе местных — 5 тыс. 530,9 км, из них районных — 3 тыс. 977,3 км, областных — 1 тыс. 553,6 км.