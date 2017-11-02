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За 3 года в области произошло 26 ДТП со «скорой помощью», которую не пропустили водители другого транспорта
14:31 / 23.11.2017
ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За последние три года в Одесской области зарегистрировано 26 ДТП с автомобилями «скорой помощи», которые произошли из-за того, что водители не пропустили спецтранспорт, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
В рамках акции «Скорая рядом», которая реализуется Департаментом здравоохранения Одесской ОГА совместно с Национальным советом здравоохранения и безопасности, на все автомобили экстренной медицинской помощи в регионе будут наклеены стикеры «Пропусти скорую».
«Очень важно напоминать водителям, что они обязаны пропускали спецтранспорт, который едет для оказания экстренной медицинской помощи», — заявил во время акции директор Департамента здравоохранения ОГА Вячеслав Полясный.
В пресс-службе ОГА отметили, что, по информации патрульной полиции, за последние три года в Одесской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с автомобилями «скорой помощи», которые произошли из-за того, что водители не пропустили спецтранспорт.
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Сергей Гриневецкий
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