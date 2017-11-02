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Пассажирский транспорт области в течение недели должен проходить дополнительную санобработку
14:32 / 15.11.2017

ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пассажирском транспорте Одесской области в период с 15 по 23 ноября должны проводить дополнительную санитарную обработку, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, с рекомендацией провести дополнительную санобработку транспорта обратился к перевозчикам региона начальник Управления транспорта Одесской ОГА Юрий Кононенко.

«В Одесской области наблюдается вспышка кори, участились сезонные заболевания. Сейчас срочно нужна дополнительная санобработка автобусов. Речь идет о пассажирском транспорте, ведь без усиленной дезинфекции риску подвергаются жители региона», — заявил он.

По замыслу руководителя управления, санобработка будет проходить за собственные средства перевозчиков. Ю. Кононенко обратился к руководству автостанций региона с требованием взять ситуацию под контроль.

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