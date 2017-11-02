|
|
Пассажирский транспорт области в течение недели должен проходить дополнительную санобработку
14:32 / 15.11.2017
ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пассажирском транспорте Одесской области в период с 15 по 23 ноября должны проводить дополнительную санитарную обработку, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, с рекомендацией провести дополнительную санобработку транспорта обратился к перевозчикам региона начальник Управления транспорта Одесской ОГА Юрий Кононенко.
«В Одесской области наблюдается вспышка кори, участились сезонные заболевания. Сейчас срочно нужна дополнительная санобработка автобусов. Речь идет о пассажирском транспорте, ведь без усиленной дезинфекции риску подвергаются жители региона», — заявил он.
По замыслу руководителя управления, санобработка будет проходить за собственные средства перевозчиков. Ю. Кононенко обратился к руководству автостанций региона с требованием взять ситуацию под контроль.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
17:33 15.11.2017
16:15 15.11.2017
15:51 15.11.2017
15:30 15.11.2017
14:26 15.11.2017
Прокуратура оспорит в апелляционном суде разрешение освободить под залог директора лагеря «Виктория»
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.782
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»