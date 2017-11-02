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Показатели перевозки пассажиров одесским транспортом в этом году снизились, — ГУ статистики
16:18 / 13.11.2017
ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Показатели перевозки пассажиров и пассажирооборота общественного транспорта в Одессе за 9 месяцев снизились соответственно на 7,5% и на 4,4% по сравнению с объемами января-сентября 2016 г., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в Главном управлении статистики в Одесской области.
По информации ГУ статистики, в январе-сентябре 2017 г. услугами пассажирского транспорта воспользовались 206 млн. 400 тыс. пассажиров и выполнен пассажирооборот в объеме 8,2 млрд. пас. км, что соответственно на 7,5% и на 4,4% меньше объемов января-сентября 2016 г.
Отправка пассажиров по железной дороге по сравнению с январем-сентябрем 2016 г. уменьшилась на 2,8%.
Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 76,5 млн. пассажиров, что на 9,1% меньше объемов перевозок за 9 месяцев прошлого года.
Городским электротранспортом перевезено пассажиров на 6,9% меньше, чем в январе-сентябре 2016 г.
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Сергей Гриневецкий
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