В облсовете отчитались о ходе ремонта дорог «Одесса – Рени» и «Одесса – Киев»

12:57 / 07.11.2017

ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области продолжается ремонт автомобильных дорог М-15 «Одесса – Рени» (на Бухарест) и М-05 «Киев – Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, к настоящему моменту завершен текущий средний ремонт участка между 220+000 км и 224+500 км автомобильной дороги М-15 «Одесса — Рени».

Работы проводила подрядная организация «Березовкаагропутьбстрой». На новое дорожное полотно уже нанесена разметка.

Также проводятся работы по текущему среднему ремонту участка 124+300 км — 129+000 км автодороги «Одесса – Рени». Сейчас подрядная организация ООО «Автомагистраль-Юг» проводит подготовительные работы по разрыхлению и регенерации конструктивных слоев дорожного покрытия.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги М-05 «Киев – Одесса». Недавно подрядными организациями ООО «Ростдорстрой» и ООО «Автомагистраль-Юг» было завершено проведение капитального ремонта правого проезда автодороги протяженностью 6,5 километров. Здесь был полностью уложен нижний и верхний слой дорожного покрытия, проведены работы по обустройству обочин, установлено барьерное ограждение, осуществлен монтаж бортового камня.

Теперь начат капитальный ремонт левого проезда длиной 7 км. Здесь ведутся работы по расширению проезжей части и устройство нижнего слоя дорожного покрытия.

В пресс-службе подчеркнули, что ремонт одной из ключевых автомобильных дорог, соединяющей Одесскую и Киевскую области, стал возможным благодаря выделению 332 млн. 758 тыс. 107 грн. в рамках «таможенного эксперимента» и 53 млн. гривен из государственного бюджета. 450 тыс. гривен также выделены из областного бюджета на проведение ремонта пешеходного перехода на 463-м километре автомобильной трассы.

«Благодаря успешно действующей программе «таможенный эксперимент» мы получили возможность аккумулировать значительные финансовые средства, направив их на решение болезненной проблемы региона — ремонт дорог. Проводятся капитальные ремонты основных автодорог, в частности трасс «Одесса – Рени» и «Киев – Одесса», которые десятилетиями находились в плачевном состоянии», — отметил председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский.